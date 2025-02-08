"Марадона" и фаворит Бердыева. Определились новички сборной Казахстана

Сборная Казахстана под руководством Али Алиева проведет учебно-тренировочный сбор в Белеке (Турция) с 10 по 17 февраля, где планируются просмотреть несколько кандидатов в национальную команду, сообщают Vesti.kz.

Новый тренер сборной хочет дать шанс нескольким молодым футболистам, ранее не выступавшим за национальную команду.

"Таким образом, главный тренер сборной Али Алиев хочет оценить уровень игроков резервного состава. По информации источников среди кандидатов озвучены имена Мейрамбека Калмырза, Дамира Касабулат и Алена Айманова. Планируется проведение двух товарищеских матчей, которые станут хорошей возможностью для игроков показать свою игру и войти в состав главной команды страны", — сообщается в телеграм-канале Ермухамеда Маулена.

Отметим, что Калмырзу новый тренер сборной Алиев выделял еще по совместной работе в "Астане", называя его "южным Марадоной" из-за левой рабочей ноги. Что касается Касабулата, молодой защитник "Кайрата" уже не первый год выступает в основе алматинского клуба, но заиграть в стане "желто-черных" ему удалось при Курбане Бердыеве.

Алиев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана 31 января. В прошлом он хорошо себя зарекомендовал у руля "Кызыл-Жара", также трудился в "Шахтере", "Женисе" и молодежной команде "Астаны". В бытность игроком становился чемпионом Казахстана в составе "Кайрата", провел две игры за национальную сборную.

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