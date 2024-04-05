Магомед Адиев сделал заявление о своем будущем

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Ранее появилась информация о том, что Адиев до конца сезона возглавит грозненский "Ахмат" и будет совмещать должности.

"Вы официально узнаете. Мне некогда сейчас давать информацию. Дождитесь пожалуйста. Пара часов и у вас все будет", - сказал Адиев.

Накануне главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко подал в отставку. Он с августа 2023 года возглавлял грозненский клуб.

Адиев с 2022 года тренирует сборную Казахстана. Национальная команда под его руководством выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. Ранее Адиев в качестве ассистента уже работал в "Ахмате".

На днях наставник национальной команды отреагировал на новость о своем "назначении" в "Ахмат".

Напомним, после 21 тура "Ахмат" с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.