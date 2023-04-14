Магомед Адиев ответил на троллинг болельщика

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев не стал уходить от шутливого вопроса одного из любителей футбола, передают Vesti.kz.

Тот поинтересовался в соцсетях, какой шампунь использует российский специалист? На что он дал соответствующий ответ:

"Для шелковистых волос".

Ранее Адиев высказался о чеченцах и казахах, рассказал правду о состоянии поля на "Астана Арене", а также назвал свою главную мечту.

Напомним, сборная Казахстана под его руководством провела два матча в отборе на Евро-2024: в первом уступила Словении (1:2), а во втором сенсационно обыграла Данию (3:2). Следующие игры казахстанцы проведут на выезде с Сан-Марино и Северной Ирландией 16 и 19 июня соответственно.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"