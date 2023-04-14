Тренер сборной Казахстана по футболу назвал свою главную мечту

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопрос о мечте, не связанной с футболом, передают Vesti.kz.
Ответ на вопрос наставник сборной опубликовал в Instagram Stories.
"Как закончу с тренерской карьерой, уйду из медиаэфиров и буду жить спокойной жизнью в своем доме, со своими близкими и семьей. Это моя главная мечта", - написал Адиев.
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Напомним, что сборная Казахстана под руководством Адиева в 2022 году выиграла свою группу в Лиге наций. А в отборе на Евро-2024 национальная команда провела две встречи, проиграв Словении и сенсационно обыграв Данию - 3:2.
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