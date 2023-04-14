"Должен нести ответственность". Адиев озвучил условия защитнику "Актобе"

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прояснил ситуацию взаимоотношений с защитником Алибеком Касымом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сторис своего Instagram наставник национальной команды ответил на вопрос, что нужно сделать футболисту "Актобе", чтобы получить приглашение в состав сборной.

"Что касается Касыма, я считаю, что по своим игровым качествам он соответствует уровню сборной. Он импонирует мне как игрок, как парень с характером. Но есть моменты, на которые я как тренер должен обращать внимание, помимо игровых качеств, при выборе кандидата в команду. И они мне не понравились. Какие именно - касается только меня и Касыма. Я никогда не комментирую и не обсуждаю с людьми то, что происходит внутри сборной. Мы много обсуждали его действия в течение года. Никто не настаивает на том, чтобы Касым или какой-то другой футболист приносил извинения. Но я считаю, что человек должен нести ответственность за свои поступки и, по крайней мере, объяснить, почему он поступил так, а не иначе. Не хочет объясняться со мной - есть мои помощники, есть президент Федерации, где в курсе событий и меня полностью поддержали. Если же футболист не собирается объясняться, я понимаю это так, что он считает себя правым. Проблем нет - это выбор Касыма, он есть у каждого футболиста. Я этот выбор всегда уважал, уважаю и впредь буду уважать. Но если он так считает, дальше каждый идет своей дорогой. Ни одна личность, будь он футболист или тренер, не может быть выше команды. Все должно быть подчинено сборной", - написал Адиев.

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Напомним, что сборная Казахстана под руководством Адиева в 2022 году выиграла свою группу в Лиге наций. А в отборе на Евро-2024 национальная команда провела две встречи, проиграв Словении и сенсационно обыграв Данию - 3:2.

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