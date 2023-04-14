Магомед Адиев дал громкое обещание болельщикам сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказал, что ест на завтрак, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также он дал обещание казахстанским болельщикам.

- Что Вы кушаете на завтрак? Где в Астане вкусный шашлык?

- Если выйдем на большой турнир, то лично приготовлю шашлык для наших болельщиков. А на завтрак люблю кофе, круассан и яичницу.

Напомним, что сборная Казахстана под руководством Адиева в 2022 году выиграла свою группу в Лиге наций. А в отборе на Евро-2024 национальная команда провела две встречи, проиграв Словении и сенсационно обыграв Данию - 3:2.

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