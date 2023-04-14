Тренер сборной Казахстана высказался о чеченцах и казахах

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на комментарий своего соотечественника в Instagram, передают Vesti.kz.

Один из пользователей соцсетей оставил такое сообщение под его постом:

"Брат мой! Мы молимся, чтобы вы ворвались в Европу. Уважение всей сборной Казахстана, Чечня с вами".

Адиев ответил:

"Всегда приятно чувствовать поддержку от своих земляков! Казахи и чеченцы всегда будут близкими и братскими народами!".

Ранее Адиев рассказал правду о состоянии поля на "Астана Арене", а также назвал свою главную мечту.

Напомним, сборная Казахстана под руководством Адиева одержала волевую победу над Данией (3:2) в отборе на Евро-2024, а перед этим уступила Словении (1:2). Следующие игры его подопечные проведут на выезде с Сан-Марино и Северной Ирландией 16 и 19 июня соответственно.

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