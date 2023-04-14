Адиев рассказал правду о состоянии поля на "Астана Арене"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопрос о состоянии "синтетики" на главной арене столицы, передают Vesti.kz.

Один из пользователей соцсетей спросил у него: "Стоит ли менять газон на "Астана Арене"?

На что Адиев ответил:

"Что касается поля на стадионе "Астана Арена" - поле еще приемлемо, но не в идеальном состоянии. Разговоры идут об обновлении поля, скорее всего, в ближайшее время будет обновлено".

Напомним, синтетическое поле на "Астана Арене" считают преимуществом сборной Казахстана перед другими соперниками, привыкшими играть на естественном газоне в Европе. Так или иначе, национальная команда на этой арене продолжает выступать и набирать очки, как это случилось в матче с Данией (3:2) в рамках отборочного цикла Евро-2024.

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