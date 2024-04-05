Магомед Адиев определился с новой работой

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавит грозненский "Ахмат", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат", который опирается на источник, знакомый с ситуацией.

Продолжение 1. Стало известно будущее Магомеда Адиева в сборной Казахстана

Накануне стало известно о том, что главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко подал в отставку. Он с августа 2023 года возглавлял грозненский клуб.

Адиев с 2022 года тренирует сборную Казахстана. Национальная команда под его руководством выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. Ранее Адиев в качестве ассистента уже работал в "Ахмате".

На днях наставник национальной команды так отреагировал на новость о своем "назначении" в "Ахмат":

"Ахмат"? Пока без комментариев. Скоро все сами узнаете".

Напомним, после 21 тура "Ахмат" с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.