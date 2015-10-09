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Лучший бомбардир в истории Бельгии объявил о завершении карьеры

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Лучший бомбардир в истории Бельгии объявил о завершении карьеры Ромелу Лукаку. Фото: x.com/BelRedDevils©

Нападающий "Фенербахче" Ромелу Лукаку принял решение больше не выступать за сборную Бельгии, сообщают Vesti.kz. 33-летний футболист объявил о завершении международной карьеры и попрощался с национальной командой в социальных сетях.

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Нападающий "Фенербахче" Ромелу Лукаку принял решение больше не выступать за сборную Бельгии, сообщают Vesti.kz. 33-летний футболист объявил о завершении международной карьеры и попрощался с национальной командой в социальных сетях.

"Я отдал национальной команде все, что у меня было. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и бельгийским болельщикам за вашу поддержку. Я горжусь тем, что представлял свою страну на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы. Я никогда не забуду эти моменты", — написал Лукаку в социальных сетях.


Лукаку дебютировал за сборную Бельгии в 2010 году. За 135 матчей в составе национальной команды нападающий забил 94 гола и отдал 20 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром национальной команды. Лукаку намного опережает идущего вторым Кевина Де Брюйне, у которого 40 голов.

Главным достижением форварда в футболке сборной стала бронза чемпионата мира 2018 года.

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