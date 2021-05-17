Лучшая сборная мира объявила заявку на Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА, опубликовала заявку на чемпионат Европы 2020 года. В нее вошли все топы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на КБФА.

Бельгийцы сыграют в квартете В, где их соперниками будут сборные России, Дании и Финляндии. Стартовый матч они проведут против россиян 12 июня в Санкт-Петербурге.

Заявка сборной Бельгии:

вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матс Зельс ("Страсбург");

защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Боята ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Томас Вермален ("Виссел Кобе"), Ян Вертонген ("Бенфика"), Томас Менье ("Боруссия" Дортмунд), Тимоти Кастань ("Лестер");

полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Янник Карраско ("Атлетико"), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба - "Лестер"), Насер Шадли ("Истанбул Башакшехир"), Торган Азар, Аксель Витсель (оба - "Боруссия" Дортмунд), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Эден Азар ("Реал"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Леандро Троссард ("Брайтон"), Джереми Доку ("Ренн");

нападающие: Миши Батшуайи ("Челси"/"Кристал Пэлас"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Интер").

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 странах Европы.

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