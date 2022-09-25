Лионелю Месси пожелали выиграть ЧМ-2022 после гола-шедевра

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Сегодня 14:48
©twitter.com/Argentina/

Испанский полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс назвал в интервью barcauniversal.com бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим футболистом в мире, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он высказался о его карьере.

Бускетс считает, что Месси нужно было одержать первую крупную победу с Аргентиной, а теперь он готов к победе на ЧМ-2022.

"Месси нужно было выиграть турнир со своей национальной командой, он сделал это на Кубке Америки. Я надеюсь, что у него все получится, пока он еще в сборной. Он мой друг, лучший игрок в мире", - цитирует издание Бускетса.

Добавим, ранее Аргентина сыграла товарищеский матч с Гондурасом, а Месси забил гол-шедевр.

Аргентина разгромила Гондурас. Месси забил гол-шедевр

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Метки:
Месси Лионель Аргентина ЧМ-2022 по футболу

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