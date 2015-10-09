Лидеры "Кайрата" провалились в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Беларуси неудачно стартовала в отборочном турнире к чемпионату мира-2026, потерпев разгромное поражение от Греции — 1:5, передают Vesti.kz.

Подопечные Карлоса Алоса Феррера оказались не готовы к мощному натиску хозяев: отличились полузащитники Константинос Карецас, Анастасиос Бакасетас и Димитриос Курбелис, а также нападающие Вангелис Павлидис и Христос Цолис. Единственный гол белорусов на счету Германа Барковского.

В составе сборной Беларуси выступили сразу несколько игроков представляющих казахстанские клубы, среди них: Александр Мартынович и Валерий Громыко ("Кайрат"), Макс Эбонг ("Астана") и Никита Корзун ("Актобе").

Следующий матч белорусская команда проведет против Шотландии, тогда как Греция во втором туре сразится с Данией.