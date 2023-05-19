Лидер ведущего клуба КПЛ не получит вызов в сборную на игры Евро-2024

Капитан и ведущий футболист "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов не поедет на июньские матчи сборной Казахстана в квалификации Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фамилия 29-летнего игрока отсутствует в списке футболистов на оформление виз в Италию и Северную Ирландию, где 17 и 20 июня соответственно сборная Казахстана проведет два матча.

Игра Сан-Марино - Казахстан состоится в Парме, а против Северной Ирландии казахстанцы сыграют в Белфасте.

В текущем сезоне КПЛ на счету Тапалова девять матчей. Его "Кызыл-Жар" после девяти туров лидирует в чемпионате и имеет на одну игру меньше "Астаны". Футболист способен сыграть на фланге обороны, в центре полузащиты и в качестве атакующего полузащитника.

Последний раз за сборную Еркин Тапалов играл при Талгате Байсуфинове в 2021 году. Всего за национальную команду универсальный игрок провел шесть матчей.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →