Лидер сборной Португалии сделал заявление по возвращению Криштиану Роналду

Нападающий "Милана" и сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался о возможном возвращении 41-летнего центрфорварда Криштиану Роналду в национальную команду после скандального отъезда, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в сентябре Роналду покинул расположение сборной Португалии накануне матча с Данией после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем. Несколькими днями ранее он не сыграл против Норвегии в Осло. В итоге Роналду получил 30-дневную дисквалификацию от Португальской футбольной федерации, а также штраф в размере 255 евро.

"Если Роналду захочет вернуться, то мы с радостью его встретим. Это относится к любому футболисту сборной. Я обязательно поприветствую его, как и раньше. Ему нужно уладить все разногласия с главным тренером и федерацией", - цитирует нападающего Sapo.

Также Рамуш прокомментировал резонансный поступок Роналду.

"Его уход был неожиданным и странным. Мы тренировались, а Криштиану уже не было в коллективе. Поднялся серьезный шум вокруг команды. Действия Роналду всегда создают почву для обсуждений в СМИ. Мы не поняли, почему он так сделал. Мне кажется, что Криштиану сам не одобряет такое решение, но у него, видимо, были на то причины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в предварительную заявку сборной на ноябрьские матчи. В ноябре Португалия проведёт две встречи в Лиге наций: 14-го числа команда дома сыграет с Данией, а 17-го — на выезде с Уэльсом.

После четырех матчей сборная Португалии возглавляет группу 4 в Лиге А, одержав четыре победу.

Португалия - 12 очковДания - 6Уэльс - 3Норвегия - 3.

Криштиану Роналду - рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей (234) и голов (146). В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы (в 2016 году) и Лигу наций (в 2019 и 2025 годах).

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