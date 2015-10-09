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Сборные
27 октября 10:20
 

В сборной Португалии приняли решение по возвращению Криштиану Роналду

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В сборной Португалии приняли решение по возвращению Криштиану Роналду Криштиану Роналду. Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду может принять участие в заключительных матчах сборной Португалии в рамках группового этапа Лиги наций, передают Vetsi.kz.

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Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду может принять участие в заключительных матчах сборной Португалии в рамках группового этапа Лиги наций, передают Vetsi.kz.

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Роналду вернулся в сборную Португалии?

По информации O Jogo, 41-летний форвард включён в предварительную заявку национальной команды. В список также должны попасть одноклубники Роналду — Саму Кошта и Жоау Феликс.

Однако официально Португальская футбольная федерация (FPF) пока не огласила список. Окончательный состав объявят 6 ноября.

Скандал Роналду в сборной

Напомним, в сентябре Роналду покинул расположение сборной Португалии накануне матча с Данией после разногласий с главным тренером Жорже Жезуша. Несколькими днями ранее он не сыграл против Норвегии в Осло. 

В итоге Роналду получил 30-дневную дисквалификацию от Португальской футбольной федерации, наказание истекает 30 октября, а также штраф в размере 255 евро.

Португалия в Лиге наций

В ноябре Португалия проведёт две встречи в Лиге наций: 14-го числа команда дома сыграет с Данией, а 17-го — на выезде с Уэльсом.

После четырех матчей сборная Португалии возглавляет группу 4 в Лиге А, одержав четыре победу.

  1. Португалия - 12 очков
  2. Дания - 6
  3. Уэльс - 3
  4. Норвегия - 3.

Криштиану Роналду - рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей (234) и голов (146). В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы (в 2016 году) и Лигу наций (в 2019 и 2025 годах).

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