"Манчестер Сити" отпустил Холанда после поражения в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска предоставил Эрлингу Холанду и ещё нескольким футболистам три дня отдыха после поражения от "Астон Виллы" со счётом 1:2, сообщают Vesti.kz.
Помимо норвежского нападающего, дополнительные выходные получили Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Фелипе Андерсон и Йошко Гвардиол.
"Эти три дня помогут им восстановить силы и набраться энергии. Они вернутся полными сил", - приводит слова Марески City Xtra.
Erling Haaland, Elliot Anderson, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma and Josko Gvardiol were given three days off to "recover the energy" after #ManCity's 2-1 loss to Aston Villa, Enzo Maresca has revealed. Maresca: "Three days off, energy. Go, come back full energy and we go again..."— City Xtra (@City_Xtra) October 27, 2026
В ночь с 28 на 29 октября "Манчестер Сити" сыграет дома с "Брайтоном" в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча начнётся в 00:30 по казахстанскому времени.
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