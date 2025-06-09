Лидер сборной Казахстана назвал поражение от Северной Македонии самым обидным

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов поделился эмоциями от игры с Северной Македонией (0:1). Домашняя встреча состоялась в рамках квалификации ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

– Что сказать? Действительно, играли очень хорошо, полностью превосходили соперника. Но, к сожалению, не получилось забить.

– Да, абсолютно верно. Только минут пять назад кто-то из пацанов в раздевалке сказал то же самое. Это, наверное, самое обидное поражение из всех. Поэтому, честно, больше нечего сказать.

– Конечно, я очень скучал по этой атмосфере. Огромное спасибо всем неравнодушным, кто пришел поболеть, поддержать нас. Низкий поклон им.

– Не сказал бы. Если посмотреть на статистику, то мы атаковали, у нас были хорошие моменты, просто... я устал это говорить, но, наверное, какой-то нефарт, или как это назвать. Перекладина, штанга, вратарь отбивает кулаками. Можно сказать многое, но счет на табло. К сожалению, проиграли мы.

– Можно ли сказать, что такие поражения вдвойне обидны? Весь матч давить, бить, а в ответ один удар, который влетает в сетку ворот...– Ты выступаешь за границей, а теперь, спустя много времени, приезжаешь на заполненную "Астана Арену". Какие впечатления?– Можно ли сказать, что наша сборная не умеет играть с командами, которые глубоко закрываются?

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