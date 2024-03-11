Лидер "Реала" отказался играть за Испанию и выбрал другую сборную

Полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас принял окончательное решение по сборной, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

24-летний хавбек рассчитывал на вызов в сборную Испании, однако ему надоело ждать и он выбрал команду Марокко, которая проявляла настойчивый интерес.

Марокканская федерация футбола уже уведомлена о решении игрока.

Таким образом, Диас может дебютировать за Марокко уже в этом месяце, если его вызовут на домашние товарищеские матчи с Анголой (22 марта) и Мавританией (26 марта).

Ранее Браим выступал за юношеские и молодежную сборные Испании. Он даже успел сыграть и забить гол за главную команду - в товарищеском матче против Литвы (4:0) летом 2021 года.

Браим родился в Малаге, но его родители – марокканцы, хотя сами родились в Испании. Его бабушка по линии отца родом из Марокко.

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В этом сезоне на счету Диаса восемь голов и четыре результативные передачи в 31 матчах. Он дважды признавался лучшим игроком месяца Ла Лиги в феврале и декабре.