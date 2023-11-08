Лидер группы назвал состав на матч с Казахстаном в отборе Евро-2024

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Сегодня 15:00
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Сборная Словении по футболу определилась с составом на предстоящие матчи в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

17 ноября словенцы в гостях сыграют с Данией, а 20-го числа дома примут Казахстан.

Состав сборной Словении:

вратари: Ян Облак ("Атлетико Мадрид"), Вид Белец (АПОЭЛ), Мартин Турк ("Парма");

защитники: Яка Бийол ("Удинезе"), Юре Балковец ("Аланьяспор"), Миха Блажич ("Лех"), Жан Карничник, Давид Зец (оба - "Целе"), Ваня Дркушич ("Сочи"), Эрик Янза ("Гурник");

полузащитники: Ясмин Куртич ("Университатя Крайова"), Петар Стоянович ("Сампдория"), Бенджамин Вербич, Адам Гнезда-Черин (оба - "Панатинаикос"), Миха Зайц ("Фенербахче"), Санди Ловрич ("Удинезе"), Макс Эльшник ("Олимпия"), Йон-Горец Станкович ("Штурм"), Ян Млакар ("Пиза"), Нино Жугель ("Буде-Глимт");

нападающие: Андраж Спорар ("Панатинаикос"), Лука Захович ("Погонь"), Беньямин Шешко ("Лейпциг"), Жан Випотник ("Бордо").

Напомним, что казахстанская сборная проводит учебно-тренировочный сбор в Астане. До 10 ноября УТС будет носить ознакомительно-просмотровый характер. В этот день состоится контрольная игра против молодежной сборной Казахстана, после чего будет определен окончательный состав национальной команды на предстоящие игры в отборе Евро-2024.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Словения Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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