Лидер группы назвал состав на матч с Казахстаном в отборе Евро-2024

Сборная Словении по футболу определилась с составом на предстоящие матчи в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

17 ноября словенцы в гостях сыграют с Данией, а 20-го числа дома примут Казахстан.

Состав сборной Словении:

вратари: Ян Облак ("Атлетико Мадрид"), Вид Белец (АПОЭЛ), Мартин Турк ("Парма");

защитники: Яка Бийол ("Удинезе"), Юре Балковец ("Аланьяспор"), Миха Блажич ("Лех"), Жан Карничник, Давид Зец (оба - "Целе"), Ваня Дркушич ("Сочи"), Эрик Янза ("Гурник");

полузащитники: Ясмин Куртич ("Университатя Крайова"), Петар Стоянович ("Сампдория"), Бенджамин Вербич, Адам Гнезда-Черин (оба - "Панатинаикос"), Миха Зайц ("Фенербахче"), Санди Ловрич ("Удинезе"), Макс Эльшник ("Олимпия"), Йон-Горец Станкович ("Штурм"), Ян Млакар ("Пиза"), Нино Жугель ("Буде-Глимт");

нападающие: Андраж Спорар ("Панатинаикос"), Лука Захович ("Погонь"), Беньямин Шешко ("Лейпциг"), Жан Випотник ("Бордо").

Напомним, что казахстанская сборная проводит учебно-тренировочный сбор в Астане. До 10 ноября УТС будет носить ознакомительно-просмотровый характер. В этот день состоится контрольная игра против молодежной сборной Казахстана, после чего будет определен окончательный состав национальной команды на предстоящие игры в отборе Евро-2024.