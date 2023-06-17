Лидер группы Казахстана понес первые потери в отборе к Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 00:17
©twitter.com/Huuhkajat

Сборные Финляндии и Словении провели матч третьего тура в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:0 в пользу финнов. На 13-й минуте Йоэль Похьянпало открыл счет, а на 64-й отличился Оливер Антман.

Словенцы после двух побед кряду понесли первые турнирные потери в группе H. Теперь у них шесть очков. Также шесть баллов стало у финнов.

По три очка заработали сборные Казахстана, Дании и Северной Ирландии. Сан-Марино остается без набранных баллов.

Напомним, словенцы на старте отбора обыграли в Астане команду Казахстана - 2:1, а за тем оказались сильнее сборной Сан-Марино - 2:0. Финны проиграли Дании - 1:3 и одолели Северную Ирландию - 1:0.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Финляндия Словения

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:17
Сборные
Лидер группы Казахстана понес первые потери в отборе к Евро-2024
Вчера , 23:44
Сборные
Стал известен состав сборной Казахстана на матч против Сан-Марино
Вчера , 22:56
Сборные
Фанат, обнявший Месси, получил наказание
Вчера , 20:21
Сборные
"Манчестер Сити" достиг прогресса в переговорах о трансфере призера ЧМ-2022
Вчера , 16:59
Сборные
"В отличном настроении". В России оценили казахстанцев из клубов РПЛ перед матчами отбора к Евро-2024
Вчера , 15:13
Сборные
Юбилеи, рекорды и исторические события. Чего ждать от матча Сан-Марино - Казахстан
Вчера , 11:30
Сборные
Казахстан узнал хорошие новости перед матчем с Северной Ирландией
Вчера , 10:49
Сборные
Месси сделал заявление об уходе из сборной Аргентины
Вчера , 08:40
Сборные
Прямая трансляция матча сборной Казахстана в отборе к Евро-2024
Вчера , 08:23
Сборные
Сборные Испании и Италии определили второго финалиста Лиги наций
© 2008 - 2023 ТОО «EML»