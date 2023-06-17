Лидер группы Казахстана понес первые потери в отборе к Евро-2024

Сборные Финляндии и Словении провели матч третьего тура в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:0 в пользу финнов. На 13-й минуте Йоэль Похьянпало открыл счет, а на 64-й отличился Оливер Антман.

Словенцы после двух побед кряду понесли первые турнирные потери в группе H. Теперь у них шесть очков. Также шесть баллов стало у финнов.

По три очка заработали сборные Казахстана, Дании и Северной Ирландии. Сан-Марино остается без набранных баллов.

Напомним, словенцы на старте отбора обыграли в Астане команду Казахстана - 2:1, а за тем оказались сильнее сборной Сан-Марино - 2:0. Финны проиграли Дании - 1:3 и одолели Северную Ирландию - 1:0.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →