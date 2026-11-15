Ламин Ямаль принял неожиданное решение по сборной Испании

19-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль и каталонской "Барселоны" сыграет против Англии в матче Лиги наций под десятым номером, передают Vesti.kz.

Ямаль сменит игровой номер

По информации Diario Sport, в предстоящей встрече Ямаль выйдет на поле под номером 10. Обычно эту футболку в составе "красной фурии" носит его одноклубник и вице-капитан национальной команды Дани Ольмо, однако сейчас полузащитник находится в лазарете.

Таким образом, нападающий "Барселоны" временно получит один из самых знаковых номеров в испанской национальной команде.

Испания сыграет с Англией в Мадриде

Матч между сборными Испании и Англии состоится в ночь на 16 ноября на стадионе мадридского "Атлетико". Начало встречи запланировано на 00:45 по московскому времени.

После пяти туров испанцы с 15 очками возглавляют группу. Англия набрала 12 баллов и располагается на второй строчке.

Ламин Ямаль выбыл из состава сборной Испании после победы над "Атлетико"