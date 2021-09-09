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"Кумыс уже не помогает", или реакция украинских фанатов на новость о допинге у футболиста сборной Казахстана

"Кумыс уже не помогает", или реакция украинских фанатов на новость о допинге у футболиста сборной Казахстана
©Павел Михеев
Новости спорта Футбол Сборные

Украинские болельщики, узнав о допинг-скандале с участием игрока сборной Казахстана Руслана Валиуллина, забившего в ворота их команды два гола в очной встрече (2:2), начали надеяться на дополнительные очки ввиду технического поражения для соперников. Корреспондент Vesti.kz собрал в одну подборку самые интересные высказывания фанатов "желто-синих".

Игра отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными Казахстана и Украины прошла в Нур-Султане 1 сентября и завершилась результативной ничьей - 2:2. Валиуллин в той игре оформил дубль, принеся команде ничью на последних секундах встречи.

"Ну за такое нужно давать техническое поражение".

"Это что-то решит? Вряд ли".

"Кумыс уже не помогает".

"А толку? Технического поражения все равно не будет".

"Перепил кумыса".

"Техническое поражение казахам!"

"Караваев все равно нулевой".

"На техническое не надейтесь, мы же Украина, даже если бы он встал на поле и таблетки жрал, то ничего бы не было".

"Технаря не будет, просто дисквалификация игроку".

"А разве не трех должны на допинге поймать, чтобы дисквалификацию дать?"

"Нам такие победы не нужны".

"Почему бы не воспользоваться и не подать жалобу? И технарем получить еще очки".

"Конина и кумыс - найс допинг".

Отметим, что все комментарии пользователей были оставлены под записями в футбольных и спортивных украинских сообществах в социальных сетях VK, Instagram и Telegram.

Напомним, что об обнаруженном допинге у Валиуллина стало известно вчера. На эту новость уже отреагировал рулевой сборной Украины Александр Петраков

В последних матчах национальной команды против Финляндии (0:1) и Боснии и Герцеговины (2:2) Валиуллин участия не принимал.

Результат аннулируют? Появилась информация по допингу у героя матча сборной Казахстана против Украины в отборе ЧМ-2022

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Украина Допинг Валиуллин Руслан

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