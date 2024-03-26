Куат Хамитов заявил об "убийстве" футбола в Казахстане

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Сегодня 10:00
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Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат "Найман" Хамитов прокомментировал крупное поражение сборной Казахстана по футболу от команды Греции (0:5) в полуфинале плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

"Только что Футбол умер в Казахстане! Если бы 8 лет назад, меня бы кто-то услышал, то сегодня такого бы позора не было. Нас убили прямо на глазах у всего мира! И да, нас обманывали, типо, что это для имиджа страны и тд, но на самом деле это просто обычное воровство. Нету у нашего футбола будущего, пока не сделайте все так, как я говорил!Проснитесь уже, Чудо бывает только в сказке! И да, теперь в Казахстане официально запрещено есть Грецеский салат! Не вздумайте кушать", - написал Хамитов на своей странице в Instagram.

Ранее Хамитов неоднократно критиковал казахстанский футбол.

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Напомним, Казахстан не смог напрямую выйти на Евро-2024: в заключительном матче квалификации уступили Словении (1:2). В итоге команда Магомеда Адиева закончила отборочную кампанию на четвертом месте в группе.

21 марта сборная Казахстана имела второй шанс попасть на Евро-2024 - через плей-офф Лиги наций, но крупно проиграла Греции.

Метки:
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