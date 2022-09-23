"Кто лучшая команда?". Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после успеха в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 08:59
©Мейірбек Тажкуранов

Появилось видео из победной раздевалки сборной Казахстана после матча Лиги наций с Беларусью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальная команда победила в этом матче со счетом 2:1 и досрочно гарантировала себе первое место в группе 3 дивизиона C.

Футболисты эмоционально отпраздновали исторический успех. "Кто лучшая команда?" - заряжал в раздевалке вратарь Игорь Шацкий. "Казахстан", - громко отвечали ему партнеры по сборной.

Команда Магомеда Адиева поднялась в дивизион B и выступит в плей-офф Лиги наций, где может добыть путевку на Евро-2024.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций

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