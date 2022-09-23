"Кто лучшая команда?". Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после успеха в Лиге наций

Появилось видео из победной раздевалки сборной Казахстана после матча Лиги наций с Беларусью, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Национальная команда победила в этом матче со счетом 2:1 и досрочно гарантировала себе первое место в группе 3 дивизиона C.
Футболисты эмоционально отпраздновали исторический успех. "Кто лучшая команда?" - заряжал в раздевалке вратарь Игорь Шацкий. "Казахстан", - громко отвечали ему партнеры по сборной.
Команда Магомеда Адиева поднялась в дивизион B и выступит в плей-офф Лиги наций, где может добыть путевку на Евро-2024.