Криштиану Роналду сообщили плохие новости в сборной Португалии

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу заявил, что пик игры Криштиану Роналду уже позади, сообщают Vesti.kz. Ранее стало известно, что Роналду не попал в состав национальной команды на товарищеский матч со Швецией.

"Он важный футболист и 15 лет боролся с Лионелем Месси за "Золотой мяч", однако пик карьеры футболиста приходится на возраст с 25 до 32 лет. Он важный для нас игрок, однако мы не зависим от него полностью", – сказал Канселу в интервью Record.

39-летний Роналду в настоящее время выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". На счету Лионеля Месси восемь наград.