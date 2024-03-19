Криштиану Роналду сообщили плохие новости в сборной Португалии

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Вчера 23:37
©ФК "Аль-Наср"

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу заявил, что пик игры Криштиану Роналду уже позади, сообщают Vesti.kz. Ранее стало известно, что Роналду не попал в состав национальной команды на товарищеский матч со Швецией.

"Он важный футболист и 15 лет боролся с Лионелем Месси за "Золотой мяч", однако пик карьеры футболиста приходится на возраст с 25 до 32 лет.

Он важный для нас игрок, однако мы не зависим от него полностью", – сказал Канселу в интервью Record.

39-летний Роналду в настоящее время выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". На счету Лионеля Месси восемь наград.

Метки:
Роналду Криштиану Португалия

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