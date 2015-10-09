Криштиану Роналду принял решение по прощальному матчу за сборную Португалии

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отказался проводить прощальный матч за сборную Португалии по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Observador.

Накануне 41-летний форвард объявил о завершении карьеры в национальной команде. Сообщалось, что Роналду не предупреждал о своем решении главного тренера Жорже Жезуша, из-за конфликта с которым покинул расположение сборной в сентябре.

По информации источника, Португальская футбольная федерация предложила организовать прощальный матч, однако Роналду не хочет возвращаться в сборную

Также ожидался телефонный разговор между Роналду и Жезусом. Глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнса должен был выступить в качестве посредника. Но в итоге разговор не состоялся. Форвард больше не хочет разговаривать с тренером.

Напомним, Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с национальной командой Казахстана (1:0), выйдя на замену во втором тайме.

Криштиану Роналду - рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей (234) и голов (146). Также в его активе 45 результативных передач. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы (в 2016 году) и Лигу наций (в 2019 и 2025 годах).

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