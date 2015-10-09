"Недостойное завершение карьеры". Чемпион мира жёстко высказался о Роналду и вспомнил Месси

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о возможном завершении Криштиану Роналду выступлений за национальную команду Португалии, сообщают Vesty.kz.
Накануне Роналду официально заявил об окончании международной карьеры.
"Конец его карьеры в сборной и последние несколько недель в целом были недостойными и крайне стыдными. В этом виноваты и сам Роналду, и Португальская федерация футбола. В отличие от Месси, он упустил свой шанс, а федерация опозорила себя нелепым штрафом, который наложила на него после его отъезда.
Его наследие и годы выступлений за "Манчестер Юнайтед" и "Реал" – нечто уникальное и исключительное, это выдающаяся карьера. Но завершить её хуже было просто невозможно. Это совершенно недостойно.
Переход в Саудовскую Аравию привёл к тому, что о нём больше практически ничего не слышно. В случае с Месси в Америке было больше поводов для обсуждения. Там он проявил себя ярче. Но больше всего впечатлили его выступления и забитые голы на чемпионате мира. А Роналду там мы почти не видели.
Поэтому ему, как и Месси, после турнира следовало устроить прощальный матч, чтобы его проводили с любовью и аплодисментами. Но нет, ему обязательно нужно было продолжать играть, затем обиженным покинуть расположение сборной, после чего федерация оштрафовала его на какие-то несколько сотен евро.
Это в высшей степени недостойное завершение карьеры", – приводит слова Маттеуса Sky Sport.
Достижения Роналду в составе сборной
За годы выступлений за национальную команду Роналду стал одним из самых титулованных футболистов в её истории. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" помог Португалии впервые выиграть чемпионат Европы в 2016 году, а также дважды привёл команду к победе в Лиге наций УЕФА (2019, 2025).
Кроме того, 41-летний нападающий удерживает национальные рекорды по количеству сыгранных матчей и забитых голов за сборную.
Что привело к конфликту с тренером?
В конце сентября Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии на фоне разногласий с главным тренером Жорже Жезушем. По информации СМИ, причиной недовольства форварда стало решение наставника ограничить его игровое время в матчах Лиги наций.
Ранее Геннадий Головкин обратился к Роналду после его громкого решения. Подробности - тут.
Добавим, что Маттеус является чемпионом мира 1990 года и обладателем "Золотого мяча" того же года.
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