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Стала известна судьба номера Криштиану Роналду в сборной Португалии

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Стала известна судьба номера Криштиану Роналду в сборной Португалии Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: ©depositphotos.com/Oleksandr_Gusev

Сборная Португалии по футболу не выведет из обращения седьмой номер, под которым играл нападающий Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Record.

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Сборная Португалии по футболу не выведет из обращения седьмой номер, под которым играл нападающий Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Record.

Причиной стали правила ФИФА и УЕФА. Согласно регламенту, в официальных матчах национальные команды могут использовать только номера с первого по 23-й. Поэтому федерации не имеют возможности выводить игровые номера из обращения, даже в честь легендарных футболистов.

Ранее с аналогичной инициативой выступала Аргентинская футбольная ассоциация. Она хотела закрепить за Лионелем Месси десятый номер, однако получила отказ по той же причине.

41-летний Роналду дебютировал за сборную Португалии 20 августа 2003 года в товарищеском матче против Казахстана (1:0). Всего на счету нападающего 234 матча за национальную команду, 146 забитых мячей и 45 результативных передач.

Ранее Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии, в составе которой он выиграл чемпионат Европы в 2016 году, а также дважды становился победителем Лиги наций УЕФА — в сезонах-2018/2019 и 2024/2025.

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