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Конкурент для Вороговского и одноклубник Алипа. Кто может усилить сборную Казахстана из России

Конкурент для Вороговского и одноклубник Алипа. Кто может усилить сборную Казахстана из России
©ФК "Арсенал Тула"

Не исключено, что в ближайшее время сборную Казахстана по футболу могут пополнить сразу несколько игроков, выступающих в России. Корреспондент Vesti.kz предположил, кто именно способен оказаться в команде Магомеда Адиева.

В последний год периодически возникали слухи о возможной натурализации нападающего Идриса Умаева. Форвард неплохо показал себя в карагандинском "Шахтере", отлично знаком с методами работы Магомеда Адиева и вроде бы положительно реагирует на возможность играть за Казахстан. Умаев - игрок "Ахмата", но в новом сезоне его снова отдали в аренду, на сей раз в "Енисей". В этом году статистика Идриса явно хромает, пока он забивал лишь в МФЛ за молодежный состав "Ахмата". На длинной дистанции стабильной игры высокого уровня мы от Умаева пока не видели, поэтому сомнения относительно его приглашения существуют.

Более явными кандидатами являются игроки, которые тесно связаны с Казахстаном. В их числе Александр Зуев. Уроженец Костаная прошел через академию "Спартака" и достаточно регулярно выступает в РПЛ с 2015 года. Сейчас Зуев является футболистом подмосковных "Химок". Да, это не игрок, который точно сделает разницу, но для обоймы Зуев может быть определенно полезен. К тому же Александр способен сыграть на любом из флангов и закрыть позицию латераля в схеме 3-5-2.

Более явный и интересный кандидат на усиление фланга, в частности левого, - это Исламжан Насыров. Латераль сейчас отлично и стабильно играет за тульский "Арсенал". Техничный, моторный защитник вполне способен навязать конкуренцию Яну Вороговскому или как минимум стать классной бэкап-опцией, учитывая, что тот же Тимур Досмагамбетов - достаточно возрастной игрок. КФФ точно стоит задуматься над приглашением Насырова, тем более сам игрок, вероятно, готов к подобному диалогу.

Пока не готовый, но потенциально крайне любопытный кандидат на усиление сборной - хавбек молодежной команды "Зенита" Евгений Ким. "Футболист обладает положительными качествами. Он силен в единоборствах, неплохо видит поле и отдает пас, у него есть удар, смело идет в дриблинг и может ворваться в штрафную из глубины", - такую характеристику Киму дают российские СМИ. Евгений ранее занимался в академии футзального "Кайрата", а затем переехал в Россию.

Он уже привлекался к тренировкам и сборам с основой "Зенита". В прошлом году Ким выступал за сборную России U-19, а также сверкал в юношеской Лиге чемпионов за "Зенит" (дважды забил "Челси" и ассистировал в матче с "Ювентусом"). При должной работе и прогрессе Ким явно может вырасти в игрока топ-клуба РПЛ, но с точки зрения международной карьеры он пока не сделал выбор и тут казахстанская федерация должна сделать шаг на опережение, как это в свое время удалось федерации Армении в случае с хавбеком "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 11 9 2 0 32-4 29
2 ЦСКА М 11 7 2 2 23-10 23
3 Ростов 11 6 4 1 20-15 22
4 Спартак М 11 7 1 3 24-12 22
5 Краснодар 11 6 3 2 21-14 21
6 Сочи 11 5 2 4 18-20 17
7 Ахмат 11 5 2 4 17-17 17
8 Динамо М 11 4 4 3 17-13 16
9 Оренбург 11 5 0 6 18-27 15
10 Пари Нижний Новгород 11 3 3 5 17-20 12
11 Крылья Советов 11 2 5 4 10-14 11
12 Факел 11 1 6 4 15-22 9
13 Локомотив М 11 2 3 6 15-22 9
14 Химки 11 2 2 7 12-21 8
15 Урал 11 2 1 8 9-21 7
16 Торпедо М 11 1 2 8 7-23 5

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Метки:
Сборная РК по футболу Зенит Премьер-лига России

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