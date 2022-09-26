В КФФ рассказали о сложностях перед Лигой наций и подвели ее итоги

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Олжас Абраев высказался о выступлении национальной команды в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская сборная завершила цикл с 13 очками на первом месте в группе 3, что позволило ей выйти из дивизиона С в дивизион В Лиги наций. Кроме того, она получит возможность побороться за выход на Евро-2024 через мини-турнир с победителями групп в дивизионе С.

"Групповая стадия Лиги наций подошла к концу и этот цикл стал для сборной Казахстана более чем успешным. Перед стартом турнира сложно было спрогнозировать лидерство нашей сборной в группе в компании с такими командами, как Словакия, Азербайджан и Беларусь. Ведь, помимо соперников, нас волновали и другие проблемы: сжатые сроки подготовки, сложный календарь на старте, когда в короткий промежуток времени предстояло провести четыре игры кряду, а также большие кадровые потери. Однако все эти сложности были преодолены с умом, грамотным подходом и трудолюбием - качествами, которые проявили абсолютно все члены национальной сборной Казахстана. С самого начала у футболистов горели глаза, они жили поставленной задачей и бились друг за друга. Тренерский штаб во главе с Магомедом Адиевым, проявив профессионализм, сделал невозможное. Мощнейшая поддержка армии болельщиков сборной Казахстана - одна из основополагающих деталей успеха. Казахстанцы искренне сопереживали команде, яростно поддерживая их на трибунах как дома, так и на выезде.

Резюмировать выступление сборной Казахстана в Лиге наций можно так: мы общими усилиями добились успеха в тот момент, когда мало кто в это верил, преодолев много проблем и попутно закалив характер. Текущие результаты в группе позволяют взглянуть не только на сборную, но и в целом на весь казахстанский футбол под другим углом и с надеждой на светлое будущее", - написал Абраев на своей странице в Instagram.

Напомним, что в последнем матче группы 3 Казахстан уступил на выезде Азербайджану.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →