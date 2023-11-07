КФФ обратилась к Валиуллину после возвращения в сборную Казахстана спустя два года

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Казахстанская федерация футбола сделала заявление о возвращении Руслана Валиуллина в национальную команду, сообщают Vesti.kz.

Игрок "Тобола" провел тренировку в составе сборной Казахстана.

"С возвращением в сборную, Руслан!", - гласит сообщение

Напомним, что осенью 2021 года Валиуллин получил двухлетнюю дисквалификацию после положительной допинг-пробы. В тот период он являлся ключевым футболистом "Тобола" и сборной Казахстана. В сентябре этого года Руслан вернулся на поле, вновь подписав контракт с костанайским клубом. В концовке сезона защитник провел четыре матча за команду во всех турнирах.

Уроженец Уральска провел четыре матча за сборную Казахстана (все - в 2021 году). В них он отметился двумя голами, оформив дубль в ворота сборной Украины (2:2).

Отметим, что 17 и 20 ноября сборная Казахстана проведет решающие матчи квалификации Евро-2024. Национальная команда дома сыграет с Сан-Марино, а затем отправится на выезд в Словению. Окончательный список сборной будет оглашен позже.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Валиуллин Руслан Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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