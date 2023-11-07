КФФ обратилась к Валиуллину после возвращения в сборную Казахстана спустя два года

Казахстанская федерация футбола сделала заявление о возвращении Руслана Валиуллина в национальную команду, сообщают Vesti.kz.
Игрок "Тобола" провел тренировку в составе сборной Казахстана.
"С возвращением в сборную, Руслан!", - гласит сообщение
Уроженец Уральска провел четыре матча за сборную Казахстана (все - в 2021 году). В них он отметился двумя голами, оформив дубль в ворота сборной Украины (2:2).
Отметим, что 17 и 20 ноября сборная Казахстана проведет решающие матчи квалификации Евро-2024. Национальная команда дома сыграет с Сан-Марино, а затем отправится на выезд в Словению. Окончательный список сборной будет оглашен позже.