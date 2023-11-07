КФФ обратилась к Валиуллину после возвращения в сборную Казахстана спустя два года

Казахстанская федерация футбола сделала заявление о возвращении Руслана Валиуллина в национальную команду, сообщают Vesti.kz.

Игрок "Тобола" провел тренировку в составе сборной Казахстана.

"С возвращением в сборную, Руслан!", - гласит сообщение

Напомним, что осенью 2021 года Валиуллин получил двухлетнюю дисквалификацию после положительной допинг-пробы. В тот период он являлся ключевым футболистом "Тобола" и сборной Казахстана. В сентябре этого года Руслан вернулся на поле, вновь подписав контракт с костанайским клубом. В концовке сезона защитник провел четыре матча за команду во всех турнирах.

Уроженец Уральска провел четыре матча за сборную Казахстана (все - в 2021 году). В них он отметился двумя голами, оформив дубль в ворота сборной Украины (2:2).

Отметим, что 17 и 20 ноября сборная Казахстана проведет решающие матчи квалификации Евро-2024. Национальная команда дома сыграет с Сан-Марино, а затем отправится на выезд в Словению. Окончательный список сборной будет оглашен позже.