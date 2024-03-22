С кем сыграет сборная Казахстана после сокрушительного поражения от Греции?

Следующим соперником сборной Казахстана по футболу станет национальная команда Люксембурга. Эта встреча пройдет 26 марта на поле гостей и она будет иметь исключительно товарищеский характер, передают Vesti.kz.

Обе команды проиграли в полуфинале стыковых игр за выход на Евро-2024. Если сборная Люксембурга в гостях уступила Грузии (0:2), то команда Казахстана была разбита Грецией (0:5).

Теперь во вторник, 26 марта, Грузия на своем поле примет Грецию в финале стыков. Победитель встречи получит путевку на Евро-2024.

А Люксембург и Казахстан в этот же вечер проведут обычный товарищеский матч, от которого, по большому счету, ничего зависеть уже не будет.