Казахстану вынесли вердикт на матч с Уэльсом и выделили Дастана Сатпаева

Появился прогноз на матч сборных Казахстана и Уэльса в рамках пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.
Команды сыграют 4 сентября в Астане.
Российский сайт "Футбол на Куличках" назвал победителя матча.
"Единственное светлое пятно казахстанской сборной на сером теле текущей отборочной кампании – победа над командой Лихтенштейна. Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил Али Алиев, под руководством которого казахстанцы дважды выиграли, но успех в спарринге с Кюрасао и победа над аутсайдером группы прям уж сильно никого не впечатлили. Кадровых проблем у Казахстана много, но есть и восходящая звезда – 17-летний Дастан Сатпаев из сенсационного "Кайрата".
Валлийцы одержали две победы в родных стенах, а вот в гостях у Северной Македонии довольствовались ничьей. Плюс в последнем поединке Уэльс потерпел обидное поражение в Бельгии, где забил три, но пропустил сразу четыре. Кадровых проблем у гостей накануне встречи не очень много, даже без Аарона Рэмзи, Коннора Робертса и Итана Ампаду они являются фаворитами.Статистические факты
команды провели между собой один матч, в котором Уэльс выиграл дома со счётом 3:1;
единственный гол в ворота Уэльса казахстанцы забили с пенальти;
казахстанцы потерпели два поражения подряд;
в 11 последних матчах казахстанцы не играли вничью;
свои три очка в текущей кампании казахстанцы набрали в гостях;
в 10 последних матчах валлийцы потерпели одно поражение;
в гостях в текущей кампании Уэльс ещё не побеждал.
Казахстанская сборная не впечатляла ни под руководством прежнего главного тренера, ни при новом наставнике. Фаворитский статус коллектива Крэйга Беллами оправдан многими объективными факторами.
Прогноз: победа Уэльса", - пишет ФНК.
Ранее был назван точный счёт матча Казахстан - Уэльс, подробности - по ссылке.Группа J
Северная Македония – 8 очков (4 матча)
Уэльс – 7 очков (4 матча)
Бельгия – 4 очка (2 матча)
Казахстан – 3 очка (3 матча)
Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)