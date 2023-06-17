Казахстану сообщили хорошую новость перед четвертым матчем отбора на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 21:21 Комментарии 1
©irishfa.com

Сборная Северной Ирландии понесла очередную потерю перед матчем с Казахстаном в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

По информации Keepup, перед началом матча с Данией стало известно, что защитник Крейг Каткарт получил травму спины, в результате чего число травмированных в сборной Северной Ирландии достигло 10 человек.

Ранее сообщалось, что другой защитник североирландцев Джамал Льюис выбыл из строя из-за травмы колена.

В третьем туре группы H Северная Ирландия на выезде уступили Дании (0:1), а Казахстан в гостях разгромил Сан-Марино (3:0).

Матч сборных Северной Ирландии и Казахстана состоится в Белфасте в ночь на 20 июня.

Ранее Магомед Адиев обратился к своим футболистам с просьбой переключиться на следующую игру и одержать в ней победу.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу
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