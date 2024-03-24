Бывший защитник сборной Казахстана по футболу Алексей Попов предложил федерации сохранить пост главного тренера в национальной команде за Магомедом Адиевым, передают Vesti.kz.

"Адиеву надо сесть за стол переговоров с руководством, если они хотят. Нужно прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Думаю, что надо продолжать работать с Адиевым. Он сделал в сборной команду, которая в него поверила. Не вижу смысла в данной ситуации менять тренера. Это снова риски, если брать тренера с новыми идеями. Нужно договариваться с Адиевым", - сказал Попов "Чемпионату".

Напомним, 21 марта Казахстан потерпел разгромное поражение от Греции (0:5) в Афинах в рамках полуфинала Лиги наций и потерял шансы на выход в основную стадию чемпионата Европы 2024 года. Несмотря на это, подопечные Магомеда Адиева сыграют на выезде с Люксембургом. Матч пройдет в ночь на 27 марта и начнется в 00:45 по времени Астаны.