Три казахстанца вошли в символическую сборную отбора Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 16:40
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Три игрока сборной Казахстана оказались в символической сборной тура в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Авторитетный портал Whoscored.com по итогам матча группы H между Сан-Марино и Казахстаном отметил защитников Яна Вороговского и Александра Марочкина и полузащитника Асхата Тагыбергена.

В прошедшем матче Вороговский и Тагыберген забили по голу. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Казахстана.

В ночь на 20 июня команда Магомеда Адиева сыграет на выезде против Северной Ирландии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Вороговский Ян

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