Три казахстанца вошли в символическую сборную отбора Евро-2024

Три игрока сборной Казахстана оказались в символической сборной тура в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Авторитетный портал Whoscored.com по итогам матча группы H между Сан-Марино и Казахстаном отметил защитников Яна Вороговского и Александра Марочкина и полузащитника Асхата Тагыбергена.

В прошедшем матче Вороговский и Тагыберген забили по голу. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Казахстана.

В ночь на 20 июня команда Магомеда Адиева сыграет на выезде против Северной Ирландии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →