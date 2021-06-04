Казахстанская "молодежка" забила первый гол в отборе на Евро-2023

До перерыва было забито три мяча.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 19:59

Молодежная сборная Казахстана по футболу забила первый гол в отборочном цикле Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это в стартовой встрече с Бельгией в Актобе.

Первыми отличились гости усилиями Киллиана Сарделлы на 28-й минуте. На это хозяева ответили точным ударом Абылайхана Жумабека на 43-й. Однако перед самым перерывом бельгийцы снова вышли вперед - отличился Амаду Онана.

Отметим, что для сборной Казахстана это стартовый матч на турнире. Также в группу I отборочного цикла вошли молодежные сборные Дании, Турции и Шотландии.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Бельгия


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Сегодня 19:59
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