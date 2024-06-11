Казахстан забил гол на 2-й минуте в матче с Азербайджаном

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Сегодня 19:06
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Сборная Казахстана вышла вперед в товарищеском матче с командой Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Мяч на второй минуте встречи забил защитник "Астаны" Ян Вороговский, поразивший ворота Шахруддина Магомедалиева после розыгрыша углового.

Напомним, встреча проходит на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхей.

Сборная Казахстана таком составе вышла на эту игру: Заруцкий, Алип, Быстров, Оразов, Тагыберген (к), Самородов, Вороговский, Аймбетов, Садыбеков, Марочкин, Касым.

Отметим, что голкипер "Астаны" Александр Заруцкий проводит дебютную игру в составе национальной команды.

Метки:
Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол Вороговский Ян

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