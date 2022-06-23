Казахстан взлетел в рейтинге ФИФА после сенсаций в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу значительно улучшила свое положение в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).
В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 114-м месте, поднявшись сразу на 11 позиций (ранее находился на 125-й строчке).
На летнем отрезке группового этапа Лиги наций подопечные Магомеда Адиева набрала десять очков в четырех играх (против Азербайджана 2:0, Беларуси 1:1, и Словакии 1:0, 2:1) и ушла на перерыв лидером квартета.
Рейтинг ФИФА от 23 июня 2022 года:
1. Бразилия - 1837,56 очка
2. Бельгия - 1821,92
3. Аргентина - 1770,65
4. Франция - 1764,85
5. Англия - 1737,46
6. Испания - 1716,93
7. Италия - 1713,86
8. Нидерланды - 1679.41
9. Португалия - 1678.65
10. Дания - 1678.65
…114. Казахстан - 1166.28.Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!