Казахстан взлетел в рейтинге ФИФА после сенсаций в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу значительно улучшила свое положение в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 114-м месте, поднявшись сразу на 11 позиций (ранее находился на 125-й строчке).

На летнем отрезке группового этапа Лиги наций подопечные Магомеда Адиева набрала десять очков в четырех играх (против Азербайджана 2:0, Беларуси 1:1, и Словакии 1:0, 2:1) и ушла на перерыв лидером квартета.

Рейтинг ФИФА от 23 июня 2022 года:

1. Бразилия - 1837,56 очка

2. Бельгия - 1821,92

3. Аргентина - 1770,65

4. Франция - 1764,85

5. Англия - 1737,46

6. Испания - 1716,93

7. Италия - 1713,86

8. Нидерланды - 1679.41

9. Португалия - 1678.65

10. Дания - 1678.65

…114. Казахстан - 1166.28.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →