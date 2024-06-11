Казахстан вел 2:0 к 28-й минуте, но проиграл второй матч после ухода Адиева

Сборная Казахстана по футболу уступила команде Азербайджана в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанцев.

Примечательно, что к 28-й минуте Казахстан выигрывал со счетом 2:0: на второй минуте Ян Вороговский забил первый гол, а спустя 26 минут отличился Максим Самородов.

На 42-й минуте команда Азербайджана сумела сократить отставание после гола Махира Эмрели в ворота дебютанта Александра Заруцкого. В этом эпизоде не обошлось без рикошета от центрального защитника Алибека Касыма.

В дебюте второго тайма Эмин Махмудов (51-я минута) огорчил с пенальти Данила Устименко - 2:2. Окончательный результат был установлен на 73-й минуте, когда Турал Байрамов точно пробил со штрафного.

Отметим, что это второй матч для сборной Казахстана после ухода со своего поста ее прежнего наставника Магомеда Адиева: 7 июня национальная команда уступила в Ереване Армении (1:2).

В этих встречах командой руководил казахстанский специалист Руслан Балтиев, входивший в штаб Адиева. Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов приступит к работе позднее.