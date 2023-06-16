Казахстан узнал хорошие новости перед матчем с Северной Ирландией

Защитник сборной Северной Ирландии Джамал Льюис пропустит предстоящие матчи против Дании и Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

По информации ирландской футбольной ассоциации, 25-летний игрок выбыл из строя из-за травмы колена.

Льюис с 2020 года защищает цвета "Ньюкасла", который купил его у "Норвича" за 16.5 миллиона евро.

Отметим, что в ночь на 17 июня Казахстан встретится с Сан-Марино. Матч пройдет в Парме и начнется в 00:45 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке. А уже в ночь на 20 июня подопечные Магомеда Адиева в гостях сыграют с Северной Ирландией.