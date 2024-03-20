Казахстан удивил СМИ и может обнулить успехи Греции в отборе на Евро

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 13:21
©КФФ

Российский сайт "Футбол на Куличках" представил прогноз на матч сборных Греции и Казахстана в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Как пишет издание, у греков были положительные моменты в отборе на Евро-2024, но они обнулятся в случае поражения в предстоящей игре.

"Грекам не повезло с отборочной группой, ведь им пришлось соперничать с французами и нидерландцами, которые заняли первую и вторую позиции. Сборная Греции опередила ирландцев и гибралтарцев, а у подопечных Дидье Дешама в заключительном туре даже отобрала очки на своем поле. В общем, положительные моменты были, но какая разница, если на Евро пробиться, например, не удастся?

Сборная Казахстана провела запоминающийся отборочный турнир, в ходе которого и датчан удивила, и словенцев с финнами. Удивила и бескомпромиссность подопечных Магомеда Адиева, которые ни разу не сыграли вничью, начиная с июня 2022 года. Отмечаем, что неделю назад казахстанцы провели товарищеский матч с Туркменистаном, в котором добились победы.

Статистические факты:

– команды провели между собой три матча, по итогам которых преимущество у Греции, одержавшей три победы;
– в каждом матче против Казахстана Греция забивала минимум два мяча;
– два очных матча из трёх были "верховыми";
– в шести матчах с участием Греции из семи не играла ставка "обе забьют";
– за 16 последних матчей сборная Казахстана не играла вничью;
– четыре последних официальных матча с участием сборной Казахстана были "верховыми".

Прогноз от ФНК

Что за Грецией было интересно наблюдать в отборочном турнире, что за Казахстаном. Поэтому удивляет, что в гостей букмекеры совсем не верят. А ведь у них наверняка подготовлены для фаворита сюрпризы.

Прогноз: победа Казахстана с форой (+1,5)
Коэффициент: 1,77", - говорится в тексте.

Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта в Афинах и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия - Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Греция Лига наций

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:17
Сборные
"Недоценивать Казахстан точно не стоит". В Европе предостерегли Грецию перед матчем за Евро-2024
Сегодня , 16:02
Сборные
Назван фаворит квартета Казахстана за путевку на Евро-2024
Сегодня , 15:39
Сборные
"Зайнутдинова никогда не видел". Легенда "Кайрата" - о потерях и давлении на Казахстан в матче с Грецией
Сегодня , 15:20
Сборные
Хороший друг греков. Что нужно знать о судье важнейшего матча сборной Казахстана
Сегодня , 14:12
Сборные
Легендарный эксперт предрек Греции проблемы в матче с Казахстаном
Сегодня , 13:21
Сборные
Казахстан удивил СМИ и может обнулить успехи Греции в отборе на Евро
Сегодня , 12:58
Сборные
Назван победитель матча Греция - Казахстан за Евро-2024
Сегодня , 12:09
Сборные
В сборной Казахстана нашли виновного в случае поражения в битве за Евро
Сегодня , 11:00
Сборные
Казахстан предупредили перед матчем с Грецией за Евро-2024
Сегодня , 10:00
Сборные
В "Барысе" оставили послание футболистам сборной Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»