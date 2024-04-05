Казахстан стартовал с поражения в отборе на Евро-2025

Женская сборная Казахстана по футболу провела первый матч в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2025, передают Vesti.kz.

В Алматы она принимала Болгарию и уступила со счетом 0:1. В составе гостей решающий гол на 45+5-й минуте забила Симона Петкова. При этом на 44-й Ивана Найденова не реализовала пенальти.

В групповом раунде казахстанская команда также сыграет против Румынии и Армении. Матчи пройдут с апреля по июль. Победители групп и три команды из тех, которые займут вторые места в квартетах - проходят в плей-офф за попадание на ЧЕ-2025, который пройдет в Швейцарии.