Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу провела матч четвертого тура в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Магомеда Адиева в рамках группы H встречалась в Белфасте с командой Северной Ирландии. Матч с "зелено-белой армией" получился упорным, и завершился минимальной победой сборной Казахстана - 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте забил вышедший на замену Абат Аймбетов. Форвард "Астаны" получил мяч на своей половине поля, продвинулся к воротам, обыграв защитников британской сборной, и заставил капитулировать голкипера Бэйли Пикока-Фаррелла.

По итогам четырех туров национальная команда набрала девять очков. У Северной Ирландии три балла.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы командой Финляндии, которая также набрала девять баллов.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →