Казахстан сделал камбэк с 0:2 и набрал первые очки в отборе на молодежный Евро-2023

©КФФ
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29 марта 18:52

Молодежная сборная Казахстана (U-21) сыграла вничью с Шотландией в матче отборочного турнира Евро-2023 и набрала первые очки в турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Счет в Алматы открыли шотландцы: Росс Грэхэм (25-я минута) и Томас Клэйтон (58-я) отличились после розыгрышей угловых ударов.

Ответный гол забил Еркебулан Сейдахмет с пенальти на 71-й минуте, который сам заработал.

Решающий мяч отправил в ворота соперников Абылайхан Жумабек в компенсированное время - 2:2.

Добавим, что до матча с Шотландией Казахстан не набрал очков в отборочном цикле, проиграв пять матчей до встречи с Шотландией с общим счетом 2:9.

Фото: КФФ

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Метки:
Сборная РК по футболу Шотландия Чемпионат Европы по футболу


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29 марта 18:52
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