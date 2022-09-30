Казахстан против Роналду. Подобраны конкуренты в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу выступит в отборе на Евро-2024, а ресурс weglobalfootball.com подобрал национальной команде потенциальную оппозицию, передает корреспондент Vesti.kz. Выделены и другие моменты квалификации.
Ранее казахстанцы выиграли группу в Лиге наций и получили шанс сыграть в стыковых играх, а ресурс выбрал несколько возможных вариантов для Казахстана.
Наиболее распространенные пары, за исключением команд из корзины 6:
Босния и Казахстан - 15,8 процента;
Франция и Косово - 14,5 процента;
Финляндия и Гибралтар - 13,9 процента;
Украина и Латвия - 13,9 процента;
Сербия и Казахстан - 13,7 процента.
Сколько заработала сборная Казахстана по футболу за триумф в Лиге наций
Что касается потенциальных вариантов, то казахстанцам подобрали несколько топовых сборных - Бельгию, Португалию или Испанию. Таким образом, подопечные Магомеда Адиева в отборе могут сыграть с одной из звездных команд мира или Криштиану Роналду.