Казахстан против Роналду. Подобраны конкуренты в отборе на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 12:49
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Сборная Казахстана по футболу выступит в отборе на Евро-2024, а ресурс weglobalfootball.com подобрал национальной команде потенциальную оппозицию, передает корреспондент Vesti.kz. Выделены и другие моменты квалификации.

Ранее казахстанцы выиграли группу в Лиге наций и получили шанс сыграть в стыковых играх, а ресурс выбрал несколько возможных вариантов для Казахстана.

Наиболее распространенные пары, за исключением команд из корзины 6:

Босния и Казахстан - 15,8 процента;
Франция и Косово - 14,5 процента;
Финляндия и Гибралтар - 13,9 процента;
Украина и Латвия - 13,9 процента;
Сербия и Казахстан - 13,7 процента.

Сколько заработала сборная Казахстана по футболу за триумф в Лиге наций

Что касается потенциальных вариантов, то казахстанцам подобрали несколько топовых сборных - Бельгию, Португалию или Испанию. Таким образом, подопечные Магомеда Адиева в отборе могут сыграть с одной из звездных команд мира или Криштиану Роналду.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Роналду Криштиану

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