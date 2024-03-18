Казахстан получит натурализованного форварда на матчи за Евро? Подробности

Российский нападающий "Актобе" Идрис Умаев завершает последние формальности по получению казахстанского гражданства, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

25-летнему футболисту также требуется получить визу, чтобы отправиться в Грецию на предстоящую игру в рамках плей-офф Лиги наций.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что рассчитывает на Умаева. По его словам, приглашение воспитанника "Ахмата" даст национальной команде больше вариативности в атаке.

В игре первого тура КПЛ-2024 Умаев оформил дубль в ворота "Кайсара" (3:1), а также отметился одним ассистом. До "Актобе" нападающий успешно защищал цвета карагандинского "Шахтера", где уже пересекался с Адиевым.

В карьере Умаева также были российские "Енисей", "Чайка", "Химки", и литовская "Паланга". В своем активе имеет восемь матчей за сборную России до 20 лет.

Напомним, матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.