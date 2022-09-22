Казахстан поедет на Евро-2024 после победы в Лиге наций? Подробности

Новости спорта Футбол Сборные
22 сентября 22:20
©Мейірбек Тажкуранов

Сборная Казахстана по футболу сыграет в стыковых матчах от Лиги наций для отбора на Евро-2024, передает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева досрочно выиграли путевку.

Казахстанцы обыграли конкурентов из Беларуси, а их соперники по плей-офф будут определены позже.

"Судьба трех из 24 путевок на Евро-2024 решится в стыковых матчах Лиги наций-2022/23, как это оговаривается в регламенте. В стыковых турнирах примут участие 12 сборных - номинально это будут победители групп в Лигах А, В и С.

Если какие-то из этих команд вышли на Евро через квалификацию, их место займет следующая команда из этой группы. Если в какой-то группе недостаточно команд, которые не пробились на Евро через квалификацию, отбор будет производиться лигой ниже, в том числе в Лиге D", - говорится на официальном сайте УЕФА.

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь

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