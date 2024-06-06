Казахстан остался без домашних матчей Лиги наций? В КФФ сделали заявление

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Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 19:37 Комментарии 1
©КФФ

Домашние матчи национальной сборной Казахстана по футболу в Лиге наций могут пройти на нейтральном поле в другой стране. Об этом в интервью каналу Vesti.kz в YouTube рассказал глава КФФ Адлет Барменкулов. По его словам, вопрос с домашней ареной пока еще не решен.

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Напомним, ранее "Астана Арена" была закрыта на ремонт, а также стало известно, что в сентябре там планируется провести Всемирные игры кочевников. 

"Верю, что мы получим четвертую категорию для Центрального стадиона Алматы, и тогда будем играть в Алматы. Если откажут, то будем уезжать куда-то за границу. До 25 июня должны вынести решение по Алматы", - сказал Барменкулов. 

В Лиге наций сборная Казахстана стартует под руководством нового главного тренера - Станислава Черчесова. Эксклюзивное интервью Барменкулова о том, почему был назначен именно этот специалист, а также подробности ухода Магомеда Адиева смотрите ниже. 

Метки:
Сборная РК по футболу Черчесов Станислав КФФ
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